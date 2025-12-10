O ciclone extratropical que atinge o estado de São Paulo nesta quarta-feira (10) causa fortes ventos, deixando árvores caídas e mais de 2 milhões de imóveis sem energia. O apagão também afeta o abastecimento de água.\nNa capital, as rajadas chegaram a 98 km/h por volta das 8h, de acordo com a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros registrou 514 chamados para quedas de árvores até o meio-dia na cidade em razão do vendaval, além de cinco chamados para enchentes. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, diz o órgão. Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo uma pessoa morreu em um desabamento de imóvel.\nHá registros de árvores caídas na rua Cincinato Braga, na Bela Vista, e nas proximidades do metrô Praça da Árvore, na zona sul da cidade. Algumas áreas do Parque da Água Branca, na zona oeste de SP, estão interditadas em razão de quedas de árvores.