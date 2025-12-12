Ex-vereador de Santa Rosa de Goiás, Johnathan Adalberto Costa (Reprodução / Redes sociais)\nO vereador de Santa Rosa de Goiás, Johnathan Adalberto Costa, réu por envolvimento na morte do eletricista Tiago Geovane da Costa, 35 anos, após confusão em cavalgada, teve mandato cassado pela Câmara Municipal. O agora ex-parlamentar e Denismar Aparecido Soares Costa continuam presos acusados pelo homícidio de Tiago e por tentar matar um amigo da vítima, de 27 anos.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa dos dois réus, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem. Em nota anterior, advogado Thales José Jayme disse que o vereador se apresentou na época à polícia, deu sua versão dos fatos e apontou o nome da pessoa que estava com ele. “Está profundamente arrependido e vai aguardar o prosseguimento das investigações”, informou.