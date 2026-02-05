Um vereador de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás, morreu após o carro bater em um poste de concreto em uma estrada na zona rural do município. Gustavo Mourão Alves (Republicanos), de 39 anos, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Municipal de Quirinópolis, mas não resistiu aos ferimentos.\nO acidente aconteceu na noite de quarta-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, o vereador foi resgatado em estado grave. No carro havia outro ocupante, que também foi socorrido. Como o nome dele não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu obter informação sobre o estado de saúde.\nDuas pessoas morrem em acidente envolvendo quatro carros na GO-020\nMorte de político causa comoção nas redes sociais\nAdolescente morre após ser atropelado por caminhão ao tentar atravessar rodovia de bicicleta, em Guapó