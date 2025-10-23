Farmacêutica Jacqueline Alves ao lado do esposo, o vereador Matheus Brito (MDB) (Reprodução / Instagram Matheus Brito)\nO vereador e vice-presidente da Câmara de Silvânia, Matheus Brito (MDB), e a esposa dele, a farmacêutica Jacqueline Alves de Souza, foram indiciados por comprar históricos escolares para fraudar cursos universitários e, assim, reduzir o tempo de conclusão. Mais quatro pessoas são investigadas por participarem do esquema.\nNas redes sociais e em plenário, o vereador afirmou que ele e a esposa foram vítimas da fraude e que, assim que soube da investigação, foi voluntariamente à delegacia para prestar os esclarecimentos: “Reafirmo que, além disso, no próprio relatório da Polícia Civil, consta que graças aos documentos e materiais que nós levamos para a delegacia, foi possível desmantelar um esquema que lesou diversas pessoas, assim como nós”.