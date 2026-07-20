O vereador de Uruaçu Paulo Sérgio, conhecido como Paulo Cantor, de 40 anos, foi socorrido em uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (20), após sofrer um acidente de trânsito na GO-237, durante o retorno de Niquelândia para Uruaçu, na noite de domingo (19). Segundo informações divulgadas pela Câmara Municipal, ele estava acompanhado da família.\nAo POPULAR, o HUGOL informou que o vereador está internado no pronto-socorro do hospital. Ele está consciente, respira sem ajuda de aparelhos e tem estado de saúde considerado regular. A reportagem procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e a ocorrência, mas não teve resposta.