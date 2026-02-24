O vereador de Valparaíso de Goiás, Manoel Ferreira Martins, conhecido como “Jabá do Povo” (Reprodução / Instagram Jabá do Povo)\nO vereador de Valparaíso de Goiás, Manoel Ferreira Martins (UB), conhecido como “Jabá do Povo”, foi condenado à perda de mandato após ser acusado de pedir dinheiro a um comerciante em troca de favores. Na ocasião, o parlamentar prometeu regularizar lotes e dar baixa em débitos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) que a vítima devia, de acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO). Cabe recurso da decisão.\nEm nota publicada nas redes sociais, a assessoria do vereador informou que ele está à disposição para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários e que confia no trabalho da Justiça. Acrescentou que Jabá é pautado pelo “compromisso com o povo” e que a “verdade prevalecerá” (veja a nota completa no final da matéria).