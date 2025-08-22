O vereador e atual Vice-presidente da Câmara, Anselmo Pereira (MDB), foi notificado pela Prefeitura de Goiânia para realizar a limpeza de terrenos próprios no Parque Santa Rita, na capital. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial do município, o nome do vereador aparece cinco vezes, e o político, e outros proprietários notificados, têm o prazo de oito dias para realizar a higienização. Em entrevista à TV Anhanguera, Anselmo afirma que antes mesmo de ser multado, já realizou a limpeza do terreno.\nCorretíssimo, eu acho isso muito bom, qual o problema? Nós somos cidadãos da cidade e nós estamos submetidos às normas, até porque eu fui muito mais rápido, antes de ser multado eu já corri lá e já limpei. Aliás, tem que fiscalizar mais e melhor, não só eu, mas todos os munícipes que tiverem imóveis que precisem ser limpados”, disse.