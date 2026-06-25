-VÍDEO VEREADOR (1.3426015)\nO vereador Carlos Antônio da Silva, conhecido como Carlinhos, de 58 anos, morreu após passar mal em Rialma, na região Central de Goiás, segundo a Câmara Municipal da cidade. A causa da morte não foi divulgada. O velório acontece nesta quinta-feira (25) na Igreja O Brasil para Cristo. O enterro está marcado para às 17h.\nÀs 14h o corpo será levado para a Câmara Municipal de Rialma para receber suas devidas homenagens”, informou a Casa.\nO vereador morreu na noite de quarta-feira (24). A Câmara informou que ele passou mal em casa e foi levado para o Hospital Municipal de Rialma, mas morreu na unidade. Ele deixa a esposa, filhos e netos.\nAtual vice-presidente da Câmara, Carlinhos exercia o quarto mandato e era querido na cidade. “As pessoas gostavam muito dele, ele ajudava muita gente”, afirmou a Casa. A Câmara e a prefeitura da cidade publicaram nota de pesar sobre a morte do vereador.