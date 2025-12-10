O vereador Carlos Gomes de Passos (PL) apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Goianésia para o envio de um ofício ao prefeito Renato Menezes de Castro (UB) solicitando a proibição da entrada e funcionamento de empresas itinerantes na cidade. O documento foi aprovado de forma unânime pelos vereadores e encaminhado ao prefeito.\nO POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Goianésia pedindo uma nota a respeito do ofício enviado ao prefeito, porém não teve retorno até a última atualização da matéria.\nDe acordo com o requerimento, trailers e unidades móveis dos setores alimentício, de vestuário, acessórios e outros segmentos têm se instalado temporariamente na cidade, permanecendo por apenas dois ou três dias, realizando vendas rápidas, prejudicando a economia local e criando uma concorrência desigual com os comerciantes fixos de Goianésia.