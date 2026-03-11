-pmma_vereador_lepoldo.mp4 (1.3384558)\nO vereador Júnior Gonzaga, de Leopoldo Bulhões, utilizou as redes sociais para homenagear sua mãe nesta terça-feira (10), a empresária Isabel Cristina Gonzaga, de 59 anos. Ela faleceu no último domingo (8), após ser submetida a um procedimento estético em uma clínica em Goiânia. O laudo cadavérico deve esclarecer se o óbito está relacionado ao uso de polimetilmetacrilato (PMMA). Segundo o delegado Eduardo Carrara, ainda é prematuro falar em erro médico: "Esse laudo definirá a causa da morte e analisará as substâncias utilizadas na vítima", pontuou. À redação do O POPULAR, a Polícia Científica (PCI) informou que o documento será concluído em até 30 dias e reforça que as perícias demandam de tempo de processamento do material, analise e estudo (veja a nota completa no final da matéria).