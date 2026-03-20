Vereador Elimenezes Ramos (PL) tem 31 anos (Arquivo pessoal / Cristóvão Rodrigues)\nO vereador Elimenezes Ramos (PL), de 31 anos, que estava desaparecido desde terça-feira (17), foi encontrado na quinta-feira (20) na zona rural de Aloândia, no sul de Goiás. Ao POPULAR, o pai dele, Cristóvão Rodrigo de Menezes, contou que o filho foi localizado nas proximidades da rodovia que liga o município a Joviânia.\nEle está bem, mas um pouco debilitado e segue internado no hospital”, disse o pai.\nCristóvão se limitou a informar que o filho foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebe atendimento. Ele não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do vereador, nem se o filho conseguiu relatar o que aconteceu durante o período em que permaneceu desaparecido.\nVereador desaparece após dizer que iria à faculdade em Goiás