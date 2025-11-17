Vereadora Juliana da Silveira Borges (DC) (Reprodução / Instagram Juliana da Silveira)\nA vereadora de Ceres, Juliana da Silveira Borges (DC), de 41 anos, desarmou um suspeito e impediu que o marido dela fosse assassinado, em Ceres, na região central do estado. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO caso aconteceu por volta das 18h deste domingo (16), em um local conhecido como Estrada do Sapé, na zona rural da cidade. Ao POPULAR, a vereadora contou que foi como o marido até uma mercearia para comer um frango caipira assado. Contudo, logo que chegaram, um homem, aparentemente bêbado, imediatamente começou a ameaçar o esposo dela de morte, segundo a parlamentar.\nEle já veio para cima, desferindo socos e falando que iria matá-lo. Eu tentei verificar o que estava acontecendo, e ele muito alterado, bêbado. Só falava isso, que iria matá-lo”, relatou.