Segundo a Polícia Militar, a parlamentar danificou uma porta e ofendeu a equipe médica que atendia sua filha (Divulgação/Polícia Militar)
A vereadora Laricy Oliveira (Podemos) é suspeita de invadir o centro cirúrgico, quebrar aparelhos e ameaçar profissionais de saúde do Hospital Municipal São Paulo, em Americano do Brasil, na região oeste de Goiás. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (17).
De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no hospital, a vereadora estava gritando e agredindo verbalmente os funcionários da unidade de saúde por conta do atendimento médico prestado à sua filha, que se encontrava em trabalho de parto.