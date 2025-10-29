A redução no horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas na capital tem provocado o fechamento de estabelecimentos, demissões e queda expressiva no faturamento do setor, segundo a Associação de Distribuidoras e Empórios de Bebidas de Goiás (Adebego). A Lei Municipal nº 11.459/2025, em vigor desde o fim de julho, determina que os comércios fechem as portas entre 23h59 e 5 horas para atendimento presencial, o que gerou impactos financeiros em diferentes regiões da cidade.\nDois projetos de lei em tramitação na Câmara de Goiânia pretendem flexibilizar o horário de funcionamento das distribuidoras. Uma das propostas, de autoria do vereador Tião Peixoto (PSDB), está mais avançada na tramitação e sugere que, entre meia-noite e 4h59, os estabelecimentos sejam autorizados a funcionar exclusivamente nas modalidades on-line (delivery) e take away (pegar e levar), na qual o cliente retira o produto no balcão, sem consumo no local.