A Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza neste domingo (27) as provas do Vestibular 2027. Ao todo, 27.195 candidatos estão inscritos para disputar aproximadamente 50% das vagas de graduação ofertadas pela instituição de ensino superior. A aplicação dos exames ocorre em oito cidades: Goiânia, Aparecida de Goiânia, cidade de Goiás, Cidade Ocidental, Uruaçu, Itumbiara, Rio Verde e Porangatu.\nOs cursos que registraram o maior número de inscrições foram Medicina, Psicologia e Direito. As oportunidades contemplam os câmpus de Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia (ambos na capital), além de Cidade de Goiás e Cidade Ocidental. A instituição também formará um cadastro de reserva para eventuais vagas remanescentes em convocações futuras.\nPara realizar as provas sem contratempos, os participantes devem cumprir as exigências do edital quanto aos materiais e itens de consumo permitidos. Um deles é a caneta de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, item indispensável para o preenchimento do cartão-resposta e da folha definitiva da prova de redação.