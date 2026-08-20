-VÍDEO: Sagui eletrocutado resgatado (1.3447054)\nUm sagui que foi eletrocutado recebeu uma segunda chance após ser resgatado e tratado pela veterinária Elisângela Albuquerque, em Anápolis, região central de Goiás. O animal foi encontrado no Setor Residencial das Rosas, caído no chão, próximo à fiação elétrica.\nO animal foi resgatado no dia 20 de julho. Em entrevista ao jornal O POPULAR, Elisângela contou que o sagui estava prostrado quando foi encontrado. Ao ser resgatado, foi levado para atendimento e passou por um período de reabilitação em que recebeu soroterapia, antibióticos e anti-inflamatórios, além de alimentação e água à vontade.\nEle estava prostrado no chão abaixo da fiação elétrica. Ficou em reabilitação com soroterapia, antibióticos e antiinflamatório. Alimentação e água à vontade", explicou.