-VÍDEO VAQUEJADA (1.3434715)\nO veterinário Diorge Carvalho Santigo, de 33 anos, morreu após um acidente com cavalo durante uma vaquejada em Niquelândia, no Norte de Goiás. De acordo com um amigo de infância, Diorge caiu enquanto tentava juntar parte do gado que escapou do curral. A Polícia Civil investiga o caso.\nEle estava participando [da vaquejada]. Na segunda chamada teve uns animais que escaparam do curral e o pessoal se juntou para pegá-los. O gado estava correndo, topou de frente com o cavalo e ele caiu para a frente e o cavalo virou e caiu por cima dele", contou Natan Soares.\nO acidente aconteceu na noite de sábado (19). De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como morte acidental. A PC fez a solicitação do exame cadavérico e aguarda a conclusão do laudo.\nCoordenadora do CadÚnico em Goiás é encontrada morta com o marido em condomínio; vizinho é preso