-VÍDEO VAQUEJADA (1.3434715)\nO veterinário Diorge Carvalho Santiago, de 33 anos, que morreu após cair do cavalo ao ser atingido por gado durante vaquejada em Niquelândia, no Norte de Goiás, era alegre, generoso e exemplar, segundo familiares e amigos. Nas redes sociais, eles afirmaram que Diorge viveu para servir e marcou a vida de todos que o conheceram. Ele foi enterrado na tarde de domingo (19).\nMeu amigo, sempre com esse sorriso, pronto, respondendo todas as chamadas, viveu a vida sorrindo e servindo. Sua presença nos iluminava. Vá em paz, Diorge. Você viveu a vida com intensidade!!! Um filho que toda mãe gostaria de ter", publicou uma amiga.\nEntenda o caso\nO acidente aconteceu na noite de sábado (18). De acordo com um amigo de infância, Diorge caiu enquanto tentava juntar parte do gado que escapou do curral. "Ele estava participando [da vaquejada]. Na segunda chamada teve uns animais que escaparam do curral e o pessoal se juntou para pegá-los. O gado estava correndo, topou de frente com o cavalo e ele caiu para a frente e o cavalo virou e caiu por cima dele", contou Natan Soares.