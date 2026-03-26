Durante agenda em Anápolis na manhã desta quinta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou atenção ao chegar a bordo de um dos helicópteros mais avançados da Força Aérea Brasileira (FAB): o VH-36 Caracal, aeronave militar de alta performance usada em missões estratégicas e de resgate em todo o país.\nO modelo, que trouxe o presidente a Goiás para cumprir um compromisso oficial na unidade industrial da montadora Caoa, é utilizado em operações de busca e salvamento e resgates aeromédicos, conforme a FAB.\nSegundo a Força Aérea, o H-36 Caracal é equipado com tecnologia de ponta, capaz de operar em variados tipos de terreno e sob diferentes condições climáticas. Sua versatilidade e capacidade de adaptação fazem da aeronave um recurso essencial para as operações, apontou a FAB.\nSaab e Embraer apresentam Gripen brasileiro, 1º caça supersônico feito no país