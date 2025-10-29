Familiares de mortos na operação desta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, chegam nesta manhã ao IML (Instituto Médico Legal) e ao Detran, espaços destinados ao cadastro e reconhecimento dos corpos.\nCerca de cem pessoas estão no IML e o clima entre os familiares é de consternação. Alguns buscam notícias, porque não sabem se os familiares foram ou não mortos na operação.\nUma das familiares, que não quis se identificar e afirmou ser irmã de um dos mortos, disse ter visto quatro pessoas serem mortas na frente dela na favela da Penha, fora da área de mata em que foram encontrados ao menos 70 corpos na madrugada desta quarta (29). Ela questionou por que os alvos não foram presos e disse ainda que a operação acabou com o Natal e o Ano Novo das familiares.\nCaiado disponibiliza tropas de Goiás ao governador do Rio de Janeiro após operação contra facção criminosa