No início de abril, a imagem de Maria apareceu amarrada pela cintura, pendurada em um galho de árvore, enquanto o sepulcro onde o corpo de Jesus seria colocado era destruído por funcionários da prefeitura de Trindade. Tratava-se da retirada das esculturas que formam as 14 estações da via-sacra, reproduzida na Avenida Constantino Xavier, que liga o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno à Igreja Padre Pelágio. Elas foram retiradas para viabilizar uma obra de reconstrução da via, que deve ser finalizada antes do início da Romaria do Divino Pai Eterno deste ano, marcado para o dia 25 de junho.\nA obra faz parte do programa Avança Trindade, de revitalização e qualificação do centro histórico da cidade. No caso da via-sacra da Avenida Constantino Xavier, segundo a prefeitura, a ideia é ampliar a área destinada aos pedestres. A antiga pista de caminhada, que possuía cerca de 40 centímetros de largura, terá aproximadamente 1,60 metro.