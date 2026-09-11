-viaduto_leste_oeste.mp4 (1.3437497)\nO viaduto da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco, em Goiânia, será avaliado para verificar se a estrutura pode ser recuperada. Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), um grupo de trabalho foi criado para analisar os estudos, informações e laudos técnicos relacionados à estrutura, à superestrutura e às contenções do aterro, em busca de uma solução definitiva para a conclusão da obra, que começou em 2023.\nA criação do grupo de trabalho foi aprovada durante a sessão plenária ordinária do Crea-GO que explicou que, em razão do caráter técnico e da necessidade de uma análise criteriosa, ainda não há conclusão ou posicionamento definitivo do grupo de trabalho sobre as soluções a serem adotadas.\nSegunda pista lateral do viaduto da Leste-Oeste com a Castelo Branco é liberada neste sábado