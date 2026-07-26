-viaduto_leste_oeste.mp4 (1.3437497)\nApesar do prazo estipulado na última semana pela prefeitura de Goiânia para entrega das vias laterais do viaduto da Leste-Oeste com a Castelo Branco ser de 90 dias, o prefeito Sandro Mabel (UB), acredita que a conclusão ocorrerá em até dois meses. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do administrador municipal, em uma coletiva realizada ainda neste sábado (25)."Em 60 dias, mais ou menos, nós devemos estar entregando os dois lados", disse Mabel.\nAinda segundo a assessoria, Sandro Mabel realizou vistorias no local neste final de semana e destacou que, embora o processo de licitação seja demorado, a prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), está trabalhando para liberar as vias o mais rápido possível.