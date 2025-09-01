-PM atropela motociclista (1.3306832)\nUma viatura da Polícia Militar atropelou um motociclista em Goiânia, na noite de sábado (30). Segundo a corporação, durante o deslocamento da equipe para um atendimento de uma ocorrência os policiais viram dois motociclistas praticando manobras arriscadas e um deles teria tentado fuga pela contramão quando colidiu com o veículo (veja vídeo acima).\nComo os nomes dos motociclistas não foram divulgados, não foi possível ao POPULAR conseguir a versão deles sobre o caso e nem obter informações sobre o estado de saúde do ferido.\nCorpo de Bombeiros informou que fez atendimento de um ferido com fratura (Reprodução/TV Anhanguera)\n"Ao tentar a abordagem, um dos condutores empreendeu fuga pela contramão e não foi localizado. O outro, ao realizar conversão proibida, colidiu frontalmente com a viatura, apesar da tentativa de desvio por parte dos policiais", cita trecho do comunicado da PM (veja íntegra ao final deste texto).