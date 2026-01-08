-VIATURA CAPOTA PM RV (1.3358901)\nUma viatura do Batalhão Rural da Polícia Militar capotou, na tarde desta quinta-feira (8), e deixou dois policiais feridos na BR-060, em Rio Verde. Conforme a corporação, os militares estão sendo submetidos a exames para saber o real estado de saúde, mas passam bem.\nO acidente aconteceu por volta das 15h, no Setor Industrial, próximo a um posto de combustíveis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando o socorro chegou ao local, os PMs já haviam sido transportados por terceiros.\nOs policiais de outra guarnição, que estavam no local, informaram aos bombeiros que um dos ocupantes sofreu um corte na cabeça e outro se queixava de dores na coluna.\nPM é internada em estado grave após ser atropelada durante abordagem\nPMs ficam feridos após viatura capotar na GO-338\nAdolescente que foi derrubado de moto por viatura da PM durante perseguição morre em hospital