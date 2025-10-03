-Viatura bombeiros fogo (1.3319877)\nUma viatura dos bombeiros pegou fogo em Jussara, no nordeste goiano, enquanto os militares combatiam um incêndio na vegetação. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Um vídeo mostra que a caminhonete ficou destruída pelas chamas (assista acima).\nO caso aconteceu na última quarta-feira (1º) na zona rural do município, durante as ações da Operação Cerrado Vivo. Segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado, mas ainda não se sabe a causa. As chamas mudaram de direção de forma repentina. Mesmo com os danos, a equipe continuou atuando para controlar o fogo na região e proteger a população (leia a nota na íntegra ao final da matéria).\nA ocorrência faz parte de uma série de incêndios em vegetação ocorridos em Goiás nos últimos dias, como, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros e em Simolândia. Em cada um dos casos, a área destruída foi de aproximadamente dois mil hectares. Segundo os bombeiros, até essa quinta-feira (2), um total de 10.424 incêndios em vegetação foram registrados em Goiás. Os dados são referentes a 2025.