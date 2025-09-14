-Prisão Piauí (1.3311783)\nIgor Morais Pereira, suspeito de comandar o tráfico de drogas em várias cidades de Goiás, morava em um apartamento à beira-mar em Luís Correia, no estado do Piauí, e levava uma vida de luxo, segundo a Polícia Civil (PC). Além disso, com a ajuda de Jefférson de Araújo Oliveira, apontado pela investigação como o laranja do grupo criminoso, Igor chegou a movimentar R$ 1,6 milhão em seis meses. O caso foi revelado com exclusividade pela TV Anhanguera.\nEm nota enviada ao POPULAR, o advogado que representa Igor e Jefférson disse que “nenhuma substância entorpecente foi encontrada em posse dos acusados” e que “as movimentações financeiras não configuram, por si só, qualquer prova de participação em ilícitos”. A defesa também destacou que a inocência dos acusados será demonstrada no decorrer do processo (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).