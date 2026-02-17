-VÍDEO: Vídeo bem-humorado de açaiteria sobre furto de panelinhas viraliza em Aparecida de Goiânia (1.3375119)\nUm vídeo publicado por uma açaiteria de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, viralizou nas redes sociais após abordar, em tom de humor, o furto de panelinhas usadas para servir os pedidos. A publicação acumula mais de 3,4 milhões de visualizações nas redes sociais e tem atraído curiosos para o estabelecimento.\nNo vídeo, o proprietário e empresário Luciano Junior, de 23 anos, aparece entregando um lanche sem recipiente à uma cliente e dispara: “É assim que você vai receber o seu lanche se você não parar de roubar nossas panelinhas.”\nA repercussão foi imediata. Comentários de internautas misturaram surpresa e brincadeira. “Não acredito que tem gente que leva para casa”, escreveu uma usuária. A resposta da loja resumiu o tom do episódio: “É raro, mas acontece sempre.”