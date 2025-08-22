-Banho premium (1.3303059)\nUm cachorro chamou atenção nas redes sociais após fugir de casa para tomar banho em um pet shop de Rialma, na região central do estado (veja o vídeo acima). Chamado de Pipoca, o cachorrinho estava tão sujo antes do banho que surpreendeu os internautas.\nO bichinho chegou cascão e saiu um algodão”, diz um dos comentários.\nNo vídeo publicado nas redes sociais do pet shop, é possível ver o momento em que Pipoca chega correndo sozinho ao local. De acordo com Mariana Silverio Nunes, veterinária e proprietária do pet shop, a casa dele fica a dois quarteirões do estabelecimento, do qual é cliente há 3 anos.\nDurante o banho, a veterinária Mariana mostra que Pipoca estava tão sujo que a água do banho ficou totalmente marrom (Reprodução / Instagram Dermato Vet Puro Amor)\nDurante o banho, a veterinária mostra que Pipoca estava tão sujo que a água do banho ficou totalmente marrom. Depois do banho "premium", Pipoca ficou com os pelos brancos novamente. “E eu achando que ele era castanho”, brincou um dos internautas nos comentários.