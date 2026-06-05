-Vídeo - Acidente vereador GO-2026 (1.3418728)\nUm vídeo divulgado pelos bombeiros mostra os estragos após o acidente que matou o vereador Shaylon Rodrigo Ribeiro e a família dele. O carro ocupado pelo parlamentar, de 43 anos, a mulher, Maria Júlia Miranda da Costa, de 49, e o filho do casal, Gabriel Miranda Costa Ribeiro, de 12, ficou destruído (assista acima). A batida ocorreu nesta quinta-feira (4) na GO-206, em Quirinópolis, no sudoeste goiano.\nO segundo veículo envolvido no acidente era um caminhão que transportava cana picada. Segundo os socorristas, com o impacto da batida, a carga se espalhou pela pista e o veículo chegou a tombar, ficando em formato de "L". Assim, foi necessário interditar o trânsito na via. A ocorrência também foi atendida por equipes das polícias Militar (PM) e da Científica.