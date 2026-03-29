-Ambulante ilhada na chuva (1.3392236)\nUm vendedor ambulante foi filmado em meio à enxurrada provocada pela chuva que atingiu Goiânia na semana passada. As imagens, gravadas e divulgadas pelo contador Henrique Vasco, viralizaram nas redes sociais e mostram o trabalhador sem conseguir deixar o local onde atua há mais de 20 anos, na região central da capital (veja vídeo acima).\nAo POPULAR, João Carlos Dias, de 56 anos, relatou que a força da água chegou a derrubar motocicletas estacionadas nas proximidades. Ele afirmou que não conseguiu sair a tempo do alagamento devido a um problema na perna.\nTudo alagado, sem jeito de sair. Minha perna estava doendo muito. Todos os dias um rapaz me ajuda a guardar o carrinho, mas naquele momento ele não estava lá”, contou.\nRetirados do Centro de Goiânia, camelôs ainda têm destino incerto