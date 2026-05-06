-Cobra cascavel (1.3406645)\nO guia turístico e turismólogo Sizernandes Rodrigues Guimarães chamou à atenção dos internautas com vídeo de uma cobra cascavel tomando sol em uma trilha. O vídeo foi feito na Cidade Perdida dos Pirineus, em Pirenópolis, no entorno do Distrito Federal (DF).\n“Foi a primeira coisa que eu vi, então o nosso olhar é bem atento mesmo”, disse o guia sobre o encontro com a cobra. No vídeo, ele relata que a cobra tem 1,5 metros e que sua picada pode ser fatal.\n“O veneno é forte. Então em um lugar desse aqui, até chegar no socorro, são três horas no mínimo, então o veneno se espalha bastante em três horas. Cuidado! Use a perneira. Gestão de riscos”, explica.\nEm entrevista ao POPULAR, Sizernandes ressaltou o risco de fazer trilhas sem guias de ecoturismo. "Aumentam as chances de ocorrer um acidente no atrativo que seja com um animal peçonhento ou até mesmo uma lesão grave por queda ou torção", afirma o turismólogo.