-VÍDEO: Divulgação de posto de gasolina faz sucesso (1.3301054)\nUm vídeo de divulgação de um posto de combustíveis localizado em Caldas Novas, sul goiano, tem chamado atenção de internautas e gerado comentários divertidos. “Isso não é só um posto, é parada obrigatória”, comentou uma seguidora.\nO vídeo, de pouco mais de um minuto, já passa de 4,6 milhores de visualizações, com mais de 16 mil comentários. O influenciador e fotógrafo Henrique Diorini, responsável pela produção e apresentação do vídeo, apresenta o espaço como se fosse uma atração. O local conta com lava-rápido, eletroposto, loja de conveniência e ponto de apoio com sinuca, televisão e chuveiros.\nA forma escolhida para mostrar os detalhes chamou a atenção dos seguidores. Para destacar os serviços, o influenciador aposta em encenações. Na hora de apresentar o carregador de carros elétricos, finge levar um choque.