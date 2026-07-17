-barcos_onca_pantanal (1.3434387)\nSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo gravado no Pantanal mato-grossense transformou uma cena típica da vida selvagem em assunto nas redes sociais. O registro mostra dezenas de barcos formando um verdadeiro "engarrafamento" para observar uma onça-pintada que descansava às margens do Rio São Lourenço, na região de Porto Jofre, em Poconé (MT). As imagens, porém, abriram um debate sobre os limites do turismo de observação da fauna.\nO vídeo foi feito pelo guia de turismo Redouane Lachgar, marroquino radicado em Mato Grosso. Nas imagens, a onça aparece tranquila sobre um tronco de árvore enquanto turistas e pescadores se aproximam em embarcações motorizadas para registrar o momento com celulares e câmeras.\nA publicação dividiu opiniões. Enquanto muitos usuários se divertiram com a tranquilidade do animal diante da movimentação, outros demonstraram preocupação com o impacto da aproximação excessiva.