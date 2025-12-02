-VÍDEO: Acidente com servidores da Comurg (1.3344569)\nUm vídeo de câmeras de segurança mostra o momento exato em que um carro atinge uma motocicleta ocupada por dois funcionários da Comurg, que são arremessados ao chão no cruzamento da Avenida Rezende com a Rua Itararé, no Setor São Francisco, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (1º). As imagens obtidas pela TV Anhanguera registram o carro descendo a avenida e a moto cruzando a via sem parar, instantes antes do impacto que resultou na morte dos trabalhadores (assista acima).\nOs homens foram identificados como Adriano Pereira Rodrigues, de 56 anos, e Paulo Henrique Lopes de Araújo, de 61. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás ao POPULAR, as equipes foram acionadas para atender ao acidente entre o carro e a motocicleta, e realizar limpeza da pista. Quando chegaram, encontraram as duas vítimas inconscientes, em parada cardiorrespiratória e com traumatismo cranioencefálico grave.