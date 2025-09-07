-VÍDEO: Apartamento que pegou fogo (1.3309465)\nUm vídeo publicado nas redes sociais mostra como ficou um apartamento após um incêndio atingir o 10º andar de um prédio na Vila dos Alpes, em Goiânia, na noite de sexta-feira (5).\nNas imagens, Sérgio Silva Ferreira, morador do apartamento onde o incêndio começou, mostra móveis e eletrodomésticos queimados, além de paredes e teto destruídos. Ele contou que conseguiu salvar apenas alguns documentos.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Técnico-Científica para confirmar as causas do incêndio, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nNa noite do incêndio, o major Emerson Cristiano, do Corpo de Bombeiros, disse em entrevista ao POPULAR, que a prioridade da corporação foi retirar os moradores do prédio e que algumas pessoas apresentaram sintomas de intoxicação por inalação de fumaça, sendo levadas ao pronto-socorro.