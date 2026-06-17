-VÍDEO: Carro entra em apartamento por elevador (1.3423087)\nUm vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um dos diferenciais de um prédio de alto padrão localizado no Setor Marista, em Goiânia: um elevador exclusivo capaz de levar o carro do morador diretamente para dentro do apartamento. As imagens foram publicadas pela corretora de imóveis Andressa Siqueira e mostram o percurso.\nNo vídeo, o veículo entra na garagem do edifício, acessa o elevador especial e é transportado até o andar do apartamento, onde uma vaga interna funciona como uma espécie de vitrine para o automóvel.\nSegundo Andressa, trata-se do único prédio da capital goiana com o sistema conhecido como SkyDrive, um elevador destinado ao transporte de veículos. “Não tem nenhum outro”, afirmou a corretora em entrevista ao jornal O POPULAR.