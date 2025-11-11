-Criança morta por dipusta de droga (1.3335310)\nUm vídeo mostra a criança de 7 anos, morta em uma emboscada enquanto entregava lanche junto com o padrasto, brincando com uma colega de escola horas antes do crime, em Campinorte, no norte de Goiás. Gael Esteves de Morais recebeu uma homenagem em uma faixa na escola. Ao POPULAR, A professora Lucilene Aparecida dos Santos contou que o menino sempre era muito atencioso com a amiga, de 6, com síndrome de Down (veja vídeo acima enviado ao repórter Vinícius Silva, do G1).\nCom a Antonella tinha toda paciência do mundo, era cuidadoso e fazia de tudo para que ela se sentisse bem e acolhida. Desde buscar 'água bem geladinha', esfriar o lanche dela. Quando ela se mostrava resistente em alguma situação, ele a convencia", contou a professora.\nÉ Lucilene que também descreve um pouco do perfil do menino: "Gael era um aluno inteligente, esperto, divertido e engraçado. Tinha sempre uma resposta na ponta da língua".