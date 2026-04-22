-VÍDEO: Vídeo mostra dupla colocando fogo em madeireira onde motociclista morreu após bater em carga (1.3401428)\nDois homens incendiaram uma madeireira na madrugada desta quarta-feira (22), em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O local é o mesmo onde Victor Garcia de Oliveira, de 23 anos, morreu após bater a moto em uma pilha de madeira transportada por uma empilhadeira da empresa, segundo reportagem da TV Anhanguera.\nCâmeras de segurança registraram a ação. Pelas imagens, o incêndio ocorreu por volta das 4h, quando os suspeitos chegaram de moto, despejaram o conteúdo de dois galões sobre as madeiras e um caminhão que estava dentro da empresa e, em seguida, atearam fogo (veja o vídeo no início da matéria).\nO acidente que matou Victor ocorreu na segunda-feira (20), em frente à mesma madeireira. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o jovem bateu a motocicleta contra uma pilha de madeira, e parte da carga caiu sobre ele. O óbito foi constatado ainda no local pelo médico da viatura de intervenção rápida.