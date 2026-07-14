-Canoa desgovernada no Rio Araguaia (1.3432835)\nUma lancha desgovernada foi vista no Rio Araguaia, na região da viúva. De acordo com apuração da TV Anhanguera, a canoa saiu sozinha e começou a andar em círculos. Pessoas que estavam no local tentaram parar a canoa para evitar acidentes (Assista acima).\nSegundo apuração da TV Anhanguera, pessoas que estavam em um jet-ski e em um barco próximo ao local, o tentaram parar a canoa, que rodopiava sem parar. Apesar do susto, ninguém se machucou.\nO caso aconteceu no último domingo (12) e vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais.\nRio mais cheio muda rotina na temporada do Araguaia\nRancho no Araguaia é destruído durante incêndio; vídeo\nGrupo fisga peixe que não pode ser consumido no Rio Araguaia; vídeo\nTemporada do Araguaia\nPraia do Cavalo, um dos pontos mais procurados da temporada do Araguaia em Aruanã, ainda está com parte das barracas dentro da água (Adriel Leonardo)