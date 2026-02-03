-momento do acidente que matou dois jovens (1.3369647)\nUm vídeo mostra o momento do acidente que matou dois jovens na Avenida Mutirão, em Goiânia. A gravação de câmeras de segurança foi obtida com exclusividade pela TV Anhanguera (veja vídeo acima). João Gabriel de Siqueira Costa, de 18 anos, morreu na madrugada de sábado (31) após comemorar conquista da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).\nSegundo um familiar, no dia, ele tinha passado na prova prática de habilitação para pilotar moto. Ele comemorava a conquista na companhia de amigos. Um deles também morreu.\nO delegado Paulo Ludovico, responsável pela investigação, revelou que o Fiat Palio em que estavam as vítimas teria avançado o sinal vermelho e colidido com um VW Virtus. Na sequência, atingiu uma Dodge Ram e um Fiat Argo que estava estacionado na rua.