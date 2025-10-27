-POP_Acidente_JDAmerica_271025 (1.3328909)\nUm vídeo registrou o momento do engavetamento envolvendo quatro carros e duas motos na Avenida C-104 com a Praça C-170, no Jardim América, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança, obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, mostram quando uma caminhonete bate contra os outros veículos parados no semáforo (assista acima).\nO acidente envolvendo os seis veículos aconteceu no último domingo (26). Ao g1 Goiás, a artesã Ivone Araújo, de 46 anos, relatou que o sinal estava fechado, quando uma caminhonete veio em alta velocidade e bateu nos carros parados no semáforo.\n-Morre um dos feridos em engavetamento com seis carros no Jardim América (1.3328939)\nDurante o atendimento das vítimas, de acordo com os bombeiros, foram utilizadas técnicas avançadas de resgate veicular e de atendimento pré-hospitalar (APH) para remover os feridos presos às ferragens.