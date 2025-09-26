-VIDEO_ADOLESCENTE_CHOQUE_COM_RAPAZ (1.3317067)\nUm vídeo registrado por câmeras de monitoramento mostrou o momento em que Nathály Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, saltou da calçada e levou um choque ao atravessar a rua durante uma forte chuva, em Goiânia. Nas imagens, é possível ver que ela prestou ajuda a um homem ao ceder um espaço debaixo do seu guarda-chuvas. Ele sobreviveu ao acidente, mas a adolescente morreu no local.\nO acidente aconteceu na terça-feira (23), enquanto ela saía do trabalho, segundo a Polícia Militar (PM). O POPULAR apurou que a papelaria onde ela trabalhava fica há cerca de 100 metros de onde ocorreu a fatalidade, na Rua 20, no Centro da capital.\nÀ TV Anhanguera, o operador de máquinas Wil Robson Júnior, homem que aparece no vídeo, disse que os dois não se conheciam, e ela lhe ofereceu o guarda-chuvas. Segundo ele, os dois não viram que o fio energizado havia caído na enchente, e os dois levaram choque.