-POP_CarroAdvogado_201125 (1.3339503)\nUm vídeo obtido com exclusividade pela TV Anhanguera mostra o momento em que o advogado Pedro Henrique Lopes Silva, 38 anos, foi se encontrar com o cliente em Aparecida de Goiânia, antes de ser achado morto (assista ao vídeo acima).\nNas imagens é possível ver o cliente do advogado abrindo o portão e na calçada conversando no celular. Depois o cliente sai de moto com uma mulher. Alguns minutos depois, a câmera registra o carro de Pedro Henrique Lopes, o Hyundai Creta, chegando à residência do cliente e depois o veículo estacionado na garagem. O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida, sob sigilo, informou a Polícia Civil.\nInvestigação\nCarro do advogado foi encontrado dias depois em Goiânia, com vestígios de sangue no porta-malas, duas facas e um cartão do suspeito (Reprodução/TV Anhanguera)