-VÍDEO: Empresária esqueada (1.3430965)\nImagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a empresária Rebeca Sousa de Melo Moura, de 29 anos, foi morta a facadas durante uma discussão motivada por uma suposta dívida de pouco mais de R$ 400, que seria do irmão, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O principal suspeito do crime e a companheira dele são considerados foragidos da Justiça.\nO caso aconteceu na última sexta-feira (3), no Jardim Guaíra. Nas imagens, é possível ver que que Rebeca chega ao local e tem ma conversa com os suspeitos, após alguns instantes, ela corre, já esfaqueada, em direção à calçada enquanto os suspeitos agridem a irmã da vítima (assista acima).\nSegundo o delegado Vinícius Máximo ao chegar ao local, os policiais encontraram Rebeca já sem vida. A irmã dela, Brenda Kate, também havia sido atacada com golpes de faca na cabeça, mas sobreviveu e prestou os primeiros relatos sobre o crime.