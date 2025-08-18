-PARAQUEDISTA (1.3301355)\nUma paraquedista de 35 anos ficou gravemente ferida após cair durante um voo na Vila Formosa, em Anápolis, à 55 km de Goiânia. De acordo com os bombeiros, ela ficou inconsciente e apresentava sangramento no nariz. Um vídeo mostra a mulher caindo e o avião sobrevoando ao lado dela (assista acima).\nO POPULAR entrou em contato com a empresa responsável pelo salto para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nParaquedista morre após colidir com outro no ar\nVÍDEO: Piloto cai durante voo de parapente após falha em equipamento, dizem bombeiros\nTreinamento de salto de paraquedas que matou militar deixou dez feridos, diz Exército\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o acidente será investigado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.