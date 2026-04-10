-POP_Avião_Trindade_100426 (1.3396830)\nUm vídeo obtido com exclusividade pela TV Anhanguera mostra o momento em que o avião realizou a manobra de pouso de emergência na zona rural de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (assista ao vídeo acima). Segundo o Corpo de Bombeiros, havia dois homens na aeronave. Um deles, de 72 anos, foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol)\nPor não terem os nomes divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde das vítimas até a publicação desta reportagem.\nAs causas do pouso de emergência não foram divulgadas. Conforme os bombeiros, pessoas de uma chácara próxima ao local conseguiram retirar os ocupantes do avião antes de os socorristas chegarem. As vítimas estavam conscientes e estáveis.