-CASAL JOALHERIA (1.3456804)\nUm vídeo de câmera de segurança divulgado pela Polícia Militar mostra quando o casal se passa por cliente para tentar assaltar uma joalheria em Goiânia (assista acima). Quatro pessoas, sendo três suspeitos e um funcionário da joalheria, morreram. Um outro suspeito foi preso e confessou que ganharia R$ 70 mil para fazer o transporte do casal. A Polícia Civil investiga o caso.\nTrês homens e uma mulher deslocam até as proximidades da joalheria, o casal sobe pra realizar o assalto, se passando por clientes, os outros dois, o motorista e o e o outro criminoso que também tinha uma participação ativa, estava ali na condição de olheiro, o motorista na questão ali da parte do transporte tanto pra chegar até a joalheria quanto pra realizar a fuga", explicou o tenente-coronel Hugo Jorge Bravo, em entrevista à TV Anhanguera.