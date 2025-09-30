-Execução (1.3318662)\nCâmeras de segurança registraram o momento em que Vinícius Miglioli Sartorio foi executado a tiros dentro de um carro em Catalão, no Sudeste de Goiás (assista acima). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele sofreu várias perfurações e morreu ainda no local. A Polícia Civil informou que o suspeito fugiu após o crime.\nVeja entrevista de vizinha à TV Anhanguera: Polícia procura suspeitos de morte de comerciante em Catalão\nNas imagens, é possível ver quando o suspeito de atirar contra Vinícius caminha pela calçada e, quando o carro da vítima vira a esquina, ele se aproxima a atira várias vezes. Em seguida, o suspeito corre atrás do carro atirando. Vinícius perde o controle da direção e bate contra um carro estacionado. Na sequência, um motociclista para ao lado do atirador que sobe na garupa e os dois fogem.