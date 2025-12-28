-Vídeo - Suspeito confessa feminicídio (1.3354911)\nUm vídeo exibido pela TV Anhanguera mostra a confissão do suspeito de matar Natali Vieira a facadas em Goiânia. Nas imagens, Djanir Brito, de 37 anos, alega que discutiu com a companheira e surtou. "Quando eu vi, já tinha acontecido", disse o homem (assista acima). A vítima tinha 33 anos e deixa três filhos.\nDjanir foi preso menos de uma hora após o crime. Ao passar por audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Em nota, a Defensoria Pública Estadual de Goiás (DPE-GO), que representou o suspeito, disse que não vai comentar o caso (leia na íntegra ao final da reportagem).\nO assassinato gerou grande comoção. Ao POPULAR, uma parente de Natali, que preferiu não se identificar, revelou que a família está em pedaços. Além disso, em uma postagem nas redes sociais, uma prima disse que a vítima tinha muitos sonhos. "Não entra na minha cabeça que uma coisa dessa aconteceu, minha prima, meu amor. Tão nova, cheia de vida, de sonhos, meus priminhos sem a mãe? Por que, meu Deus?", desabafou a familiar.